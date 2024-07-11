قرار عاجل من وزارة الرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024

تقدمت وزارة الشباب والرياضة بخطاب عاجل إلى اللجنة الأولمبية المصرية لدراسة موقفها من مشاركة اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024، وذلك وفقًا للمواثيق الدولية، والقواعد الأخلاقية.

وكان الاتحاد المصري للدراجات قد أعلن عن مشاركة اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس القادمة رفقة البعثة المصرية.

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ووجهت وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية بضروة دراسة موقف اللاعبية شهد سعيد في أولمبياد باريس القادمة 2024، خاصة بعد اتهامها في القتل العمد لجنة عيلوة وتسببها في ارتجاج بالمخ وكسر بالكتف للاعبة في سباق الجمهورية الذي لعب في إبريل الماضي.

وكانت حبيبة عيلوة الشقيقة الكبرى لجنة قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ووزارة الشباب والرياضة اتهمت خلاله اللاعبة شهد سعيد بتعمد إيزاء شقيقتها الصغرى في السباق ما تسبب في إصابتها بكسور وارتجاج في المخ، حيث تم اتهام اللاعبة شهد بالقتل العمد.

وكان الاتحاد المصري للدراجات قد عاقب اللاعبة شهد سعيد بالإيقاف لمدة عام مع تغريمها ماليًا، إلا أنه قرر مشاركة اللاعبة في أولمبياد باريس القادمة 2024.

كما طالبت وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية بضرورة دراسة موقف اللاعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن، مع موافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقاً للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وأخذًا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.