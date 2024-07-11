منافس الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قرعة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، اليوم الخميس، في القاهرة.

وتواجد ناديان مصريان في القرعة التي أقيمت منذ قليل وهما الزمالك والمصري البورسعيدي بعد تأهلهما للنسخة المقبلة.

ويتواجد الزمالك، بصفته حامل لقب البطولة، بعدما توج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي السابق للمرة الثانية على التوالي.

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فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل،وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر الأبيض الفائز من الفريقين، من أجل خوض دور الـ32 قبل التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية.

يذكر أن الزمالك والمصري يشاركان في البطولة بعد تحديد الفرق الممثلة لمصر بناءً على نتائج الدور الأول.

وفي سياق آخر يلتقي فريق الزمالك بنظيره طلائع الجيش اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.