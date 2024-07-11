منافس المصري في الكونفيدرالية.. لقاء عربي محتمل

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قرعة بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، اليوم الخميس، في القاهرة.

وتواجد ناديان مصريان في القرعة التي أقيمت منذ قليل وهما الزمالك والمصري البورسعيدي بعد تأهلهما للنسخة المقبلة.

ويتواجد الزمالك، بصفته حامل لقب البطولة، بعدما توج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي السابق للمرة الثانية على التوالي.

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ويشارك المصري البورسعيدي في البطولة الإفريقية بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بناءً على نتائج الدوري الأول.

يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل،وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.

ومن المقرر أن يواجه المصري البورسعيدي الفائز من كيتارا الأوغندي والممثل الثاني من ليبيا في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

ويعود المصري البورسعيدي للظهور في البطولات الأفريقية مرة أخرى بعد سنوات من الغياب، تحت قيادة مدربه علي ماهر.

ويستعد المصري البورسعيدي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.