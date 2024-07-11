ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم الخميس 11 يوليو 2024 ، يستعد فريق الزمالك لمواجهة هامة اليوم أمام طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. المباراة ستقام على استاد الكلية الحربية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شديدة بين الفريقين نظراً للظروف الحالية لكل منهما.

يدخل الزمالك المباراة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر ثلاث مباريات، مما يعزز من ثقة الفريق وقدرتهم على مواصلة الأداء الجيد. تحت قيادة المدرب جوسف مانويل جوميز، يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والاستفادة من هذا اللقاء المؤجل لتعزيز موقعهم في جدول الترتيب، رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين مثل أحمد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد بسبب مشاركتهم في الأولمبياد.

من جانبه، يعاني فريق طلائع الجيش من فترة صعبة، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز في آخر ست مباريات، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب. الفريق يسعى جاهداً لاستعادة الثقة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خاصة بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي 2-0، وتعادله مع الاتحاد في مباراة كانت تبدو جيدة إلى حد ما.

تعد مباراة اليوم فرصة مهمة لطلائع الجيش للخروج من دوامة النتائج السلبية وتحقيق انتصار يرفع من معنويات الفريق. على الجانب الآخر، يسعى الزمالك للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية واستغلال غياب بعض اللاعبين لتعزيز فرصهم في الفوز.

مشاهدة المباراة عبر يلا شوت تتيح للجماهير فرصة متابعة اللقاء الهام والتشجيع على أمل رؤية مباراة ممتعة ومثيرة بين الفريقين، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق هدفه في هذه المواجهة الحاسمة.

بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك وطلائع الجيش يتقابلان في مباراة مؤجلة مهمة في إطار الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق أهدافه في الموسم الحالي. الزمالك، الذي يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 41 نقطة من 24 مباراة، يعيش فترة من الثبات بعدما نجح في عدم الهزيمة في آخر ثلاث مباريات. الفريق الأبيض يمتلك خمس مباريات مؤجلة، وهو يسعى للفوز بها لتحسين ترتيبه والتنافس في المنطقة المرموقة من جدول الترتيب.

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في آخر مباراة له، تمكن الزمالك من تحقيق انتصار مهم على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، بفضل تألق عبد الله السعيد الذي سجل هدفي الفوز. هذا الأداء المميز رفع رصيد السعيد إلى 128 هدفًا في تاريخ الدوري المصري، مما يجعله ثالث أفضل هداف في تاريخه.

مع وجود عدد كبير من الغيابات في صفوفه، بما في ذلك الجناح البارز أحمد "زيزو"، الذي انضم لمنتخب مصر تحت 23 سنة استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، يتعين على الزمالك الاستفادة من اللاعبين المتاحين وإظهار قوته الهجومية والدفاعية.

من جانبه، يمر طلائع الجيش بفترة صعبة حيث لم يحقق أي انتصار في آخر ست مباريات، وهو ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة. الفريق يواجه ضغوطًا كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خاصة بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2-0.

لطلائع الجيش، هذه المباراة تمثل فرصة حاسمة للخروج من أزمة النتائج السلبية وتحسين موقفه في الترتيب العام للدوري الممتاز. الفريق يعول على قدراته الهجومية والدفاعية لمواجهة التحديات القادمة، ويسعى لاستغلال الضعفات الموجودة في تشكيلة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية ورفع معنويات اللاعبين.

بالنظر إلى الإصابات والغيابات في كلا الفريقين، من المحتمل أن يتمسك الزمالك بعبد الله السعيد كرأس حربة هجومية، بينما يأمل طلائع الجيش في استغلال الفرص الهجومية لتحقيق الفوز. يتوقع أن تكون هذه المواجهة حامية الوطيس ومثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث وتحقيق أهدافه في البطولة.

المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا للزمالك لإظهار قوته وقدرته على التعامل مع الظروف الصعبة، بينما تعد فرصة ذهبية لطلائع الجيش لإثبات أنه لا يزال قادرًا على التنافس بقوة في الدوري الممتاز المصري.