لاعبة طائرة الأهلي : وافقت على تمثيل الأحمر دون شروط

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت حبيبة زعتر، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بتوقيع عقود انضمامها للأهلي، وقالت إنها أخيرًا نجحت في تحقيق حلم حياتها بالانضمام للقلعة الحمراء.



‎أضافت حبيبة أن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة بعد تواصل مسئولي الأهلي معها، ليتم الاتفاق على كافة التفاصيل وإنهاء الأمور سريعًا خاصة وأن رغبتها الأولى والأخيرة كانت في اللعب للنادي الأهلي.

‎ وقالت: وافقت على الانضمام للأهلي بدون أي شروط من أجل تحقيق حلمي وارتداء القميص الأحمر، وأنا أعرف جميع لاعبات الفريق جيدًا، حيث تجمعني صداقة بمعظمهن وتقابلنا كثيرًا في معسكرات ومباريات منتخب مصر للكرة الطائرة.

‎وأشارت: أعلم صعوبة المنافسة في الأهلي فجميع اللاعبات على مستوى عال، ولهذا سوف أحاول بأقصى جهد أن أندمج مع الفريق للفوز بكل البطولات.

‎وتابعت: كنت أمتلك عروضًا كثيرة في الداخل والخارج، ولكني فضلت الانتقال للأهلي من أجل تحقيق حلمي منذ الصغر، وأنا سعيدة جدا بالتوقيع خاصة وأنني أعشق الأهلي منذ الصغر ونشأت في عائلة جميعها يشجع الأهلي.

‎وأضافت: طموحي مع الأهلي هو التتويج بكل البطولات، وحصلت على العديد من الجوائز مع منتخب مصر أبرزها أفضل ليبرو في العالم مع منتخب الناشئات في المكسيك عام 2021، بالإضافة إلى أفضل ليبرو في إفريقيا مع منتخب الشابات.

واختتمت: سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق كل البطولات مع الأهلي، وأن أصبح إضافة قوية للفريق، وأعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد لإسعادهم.