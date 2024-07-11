الأهلي يُنهي استعداداته الليلة لملاقاة بيراميدز المرتقبة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - ينهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لملاقاة بيراميدز المرتقبة غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الدوري في دوره الأول.





وتنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مذاعة ، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف مرانه أمس الاربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة طلائع الجيش.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، في إطار التحضيرات لمباراة بيراميدز في الدوري.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا في الجيم، على هامش المران الجماعي.

وانتظم بقية اللاعبين في مران بدني وفني تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها فريقان من اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا متنوعًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.