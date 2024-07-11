أون تايم سبورتس بعد إنهاء تعاقد شوبير: استمرار حلقات البرنامج بتقديم سيف زاهر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية ، استمرار حلقات ملعب أون تايم بصورة طبيعية ، بعد إنهاء التعاقد مع أحمد شوبير ، على أن يقدم سيف زاهر حلقات البرنامج.





وأعادت الشبكة الإعلامية نشر قرار الشركة المتحدة والتي أكدت خلاله على إنهاء التعاقد الفوري مع أحمد شوبير في القنوات الفضائية والإذاعية احترامًا للرأي العام المصري

وجاء نص البيان ..

"قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، في قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف أم، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً، وتوقف حلقات أحمد شوبير في برنامج (ملعب أون تايم)، الذي سيستمر مع سيف زاهر.

حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".