"على طريقة الأهلي".. الوداد المغربي يعلن تعاقده مع مدرب صنداونز السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الوداد المغربي بشكل رسمي تعاقده مع المدير الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب الوداد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرحبًا بك معنا، المدرب رولاني موكوينا مستعد لقيادتنا إلى النصر".

وكان ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أعلن خلال الشهر الماضي، رحيل المدرب عن تدريب الفريق، بعد بقائه موسمين على رأس القيادة الفنية للفريق.

وحقق موكوينا رفقة فريق صنداونز العديد من البطولات، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري الجنوب أفريقي في ثلاثة مناسبات، بالإضافة إلى الفوز بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

والجدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعاقد في وقت سابق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ليفتح الباب أمام الأندية العربية للتعاقد مع مدربين أفارقة.