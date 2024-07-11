"وصيف أوروبا مرتين".. الأهلي يعلن التعاقد مع مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع ستيفان مادسن، المدير الفني السابق لفريق ألبورج الدنماركي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، خلفاً للإسباني ديفيد ديفيز.

وكان الإٍسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق، رحل عن القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الماضي، ليرحل عن الفريق لتولي القيادة الفنية لفريق دينامو بوخارست الروماني، بعد دفع الشرط الجزائي للنادي الأهلي.

ويتولى مادسن مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي لمدة موسمين، بداية من موسم 2024-2025.

وسبق لمادسن تولي القيادة الفنية لفريق ألبورج الدنماركي، من عام 2018 حتى فبراير 2024، وحصد معه على المركز الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في مناسبتين.

وتمكن الأهلي من تحقيق 4 بطولات في كرة اليد خلال الموسم الماضي، السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا للأندية.