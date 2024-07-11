موعد قمة الأهلي وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز فى تمام التاسعة مساء، غد الجمعة، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الأهلي

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي– محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي.

في خط الهجوم: فخري لاكاي- فيستون ماييلي- مصطفى فتحي.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد و رامي ربيعة و محمد عبدالمنعم و عمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط: امام عاشور و مروان عطية و أكرم توفيق.

في خط الهجوم: حسين الشحات و وسام أبوعلى وطاهر محمد طاهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.