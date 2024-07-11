تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك في لقاء الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية ، في لقاء مؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري الممتاز.
ويمثل الفريق العسكري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: عمر رضوان.
خط الدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، محمد سمير، أحمد زولا.
خط الوسط: محمد هاني، فريد شوقي، محمد دياب، إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا.
خط الهجوم: جودوين شيكا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شعبان وأحمد الشيخ وكريم طارق والسيد أبو أمنه وعمر السعيد ويسري وحيد ومصطفى الخواجة وعلي حمدي وعمرو طارق.