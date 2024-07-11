اخبار الرياضه

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك في لقاء الدوري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الزمالك التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية ، في لقاء مؤجل من الجولة 16 لبطولة الدوري الممتاز.
 


ويمثل الفريق العسكري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: عمر رضوان.
خط الدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، محمد سمير، أحمد زولا.
خط الوسط: محمد هاني، فريد شوقي، محمد دياب، إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا.
خط الهجوم: جودوين شيكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شعبان وأحمد الشيخ وكريم طارق والسيد أبو أمنه وعمر السعيد ويسري وحيد ومصطفى الخواجة وعلي حمدي وعمرو طارق.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

Advertisements

قد تقرأ أيضا