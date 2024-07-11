ويستهام يونايتد يقترب من ضم موهبة البرتغال الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي اتلتيك الانجليزية ان نادي ويستهام يونايتد الأنجليزي أقترب من ضم موهبة البرتغال الجديدة فرانسيسكو كونسيساو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فرانسيسكو كونسيساو نجل نجم البرتغال الأسبق سيرجيو كونسيساو قد برز في الموسم المنتهي من الدوري البرتغالي كما نجح في لفت الانظار خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في يورو ٢٠٢٤ كأحد اهم المواهب الصاعدة في الكرة الأوربية.

وكشفت صحيفة ذي اتلتيك ان نادي ويستهام يونايتد يسعى لتدعيم القوة الهجومية للفريق قبل بداية الموسم الجديد ولذلك فهو ينظر لضم فرانسيسكو كونسيساو كأحد أولوياته هذا الصيف ولذلك بدأ في دراسة عقد الاعب مع نادي بورتو البرتغالي حيث يوجد به شرط جزائي قدره ٢٥ مليون يورو الا ان هذا الشرط لابد أن يفعل قبل ١٥ يوليو الجاري والا سيرتفع إلى ٣٨ مليون يورو ولذلك فأن خلال الساعات القادمة سيحسم نادي ويستهام الصفقة التي تجد منافسة من مل من تشيلسي و توتنهام و فولهام .

وقالت الصحيفة الانجليزية ان تيم شتيدن المدير الرياضي لنادي ويستهام يونايتد يبذل مجهودا خلال هذه الأيام لانهاء صفقة فرانسيسكو كونسيساو من احل تلبية طلب المدير الفني الأسباني جوليان لوبيتيجي الذي تعاقد معه ويستهام هذا الموسم من احل العودة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الانجليزي .