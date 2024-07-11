أوباما يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله " نيمار " ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر و ترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش يتكون من

محمد ايمن

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