أوباما يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش يتكون من
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر و ترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.