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أوباما يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش  يتكون من 

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر و ترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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