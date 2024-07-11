مصر تحصد 27 ميدالية ذهبية وكأس البطولة الإفريقية السادسة للشباب للكونغ فو بالسنغال

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد 27 ميدالية ذهبية وكأس البطولة الإفريقية السادسة للشباب للكونغ فو التي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو الجاري.

وحصد الفراعنة خلال المنافسات 17 ميدالية ذهبية في منافسات الأساليب و10 ميداليات في الساندا والمركز الأول على صعيد الدول المشاركة وكأس البطولة الأفريقية.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بالتهنة للاعبي المنتخب المصري بعد حصدهم المركز الأول وكأس البطولة التي شاركت فيها 8 دول وكانت المنافسة قوية بين مصر والسنغال وتونس على حصد لقب البطولة إلا أن لاعبي ولاعبات مصر استطاعوا بكل جدارة حصد جميع الميداليات الذهبية والحصول على المركز الأول وكأس البطولة.

وشارك منتخب الفراعة في البطولة بـ 16 لاعب ولاعبة مقسمين 10 لاعبين ولاعبات في مسابقة الساندا و6 لاعبين ولاعبات في منافسات الأساليب.

وضمت قائمة اللاعبين في الساندا يوسف شبل في وزن 42 كجم، أحمد سيد فتح الله في وزن 45 كجم، يوسف حامد في وزن 52 كجم، حبيبة رمضان في وزن 52 كجم، منة الله رضا في وزن 60 كجم، عمر فتحي في وزن 48 كجم، مصطفي شريف في وزن 52 كجم، مروان عصام في وزن 60 كجم، زياد أحمد في وزن 65 كجم، السيد أشرف في وزن 75 كجم، فيما ضمت قائمة اللاعبين في منافسات الأساليب نور الدين تحسين، حسن محمد، ملك محمد، ياسين حسن، شروق خالد، يمنى محمد.

وأقميت على هامش البطولة الجمعية العمومية العادية للاتحاد الافريقي برئاسة المحاسب شريف مصطفي رئيس الاتحاد الافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو وحضر الاجتماع ممثلا عن الاتحاد المصري المهندس محمود خيري عضو مجلس الإدارة.

وخلال اعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي للوشوو كونغ فو تم اعتماد الميزانية وخطة نشاط الاتحاد الأفريقي والبطولات التي تقام خلال الفترة المقبلة واكتمل النصاب القانوني للجميعو بحضور 8 دول من الأعضاء.

وضمت البعثة المصرية المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، محمد محي الدين أبو زيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئيس بعثة الأساليب، ومحمود خيري عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري رئيس بعثه الساندا، حسين عبد الموجود مدير فني منتخب الساندا، خلاف عبدالفتاح، مدير فني لمنتخب الأساليب.

وأدار البطولة طاقم تحكيم، الحكم الدولي وليد أبو هيسه رئيس الجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي والحكم الإفريقي الدكتور أحمد السيد والحكم الإفريقي شريف عبد الحميد والحكم الإفريقي طارق الدجوي حكم ساندا إفريقي.