اندية الدوري الفرنسي تواجه شبح الإفلاس

ياسر رشاد - القاهرة - تواجه عدد من اندية الدوري الفرنسي مشاكل مادية ضخمة بعد فشل رابطة الاندية الفرنسية في ايجاد حل لمشكلة بيع حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي لاحد المحطات التلفزيونية اعتبارا من الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ان اندية بريست الذي سيشارك في دوري أبطال أوربا للمرة الاولى في تاريخه الموسم المقبل و اوكسير و نانت و لينز وستاد رين و مونبلييه و لوهافر و انجيه تواجه مشاكل مع البنوك بسبب عجز الميزانية لعدم قدرة رابطة الاندية الفرنسية على بيع حقوق بث المباريات حتى الان .

وقالت ليكيب ان رابطة الاندية الفرنسية قامت بوضع رقم مليار جنية استرليني لبيع حقوق الدوري الفرنسي الا ان المحادثات لتسويق الدوري الفرنسي فشلت فقام بتخفيض القيمة إلى ٥٠٠ مليون جنية استرليني وتمت مفاوضات مع شبكة بي ان سبورت و أيضا شبكة دازان الا ان تلك المفاوضات باءت بالفشل جميعا .

وقالت صحيفة ليكيب ان رابطة الاندية الفرنسية تبحث انشاء محطة تلفزيونية من اجل بث مباريات الدوري الفرنسي بشكل خاص و تقوم حاليا بالتعاون مع عدد من الشركات للتعاون في هذا المجال منها شركة اورانج و بويجوس وتظهر نتيجة المفاوضات خلال الأيام القادمة.

يذكر ان نادي بريست سيشارك لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال أوربا وسيبها مشوار الاعداد بنواجهة مع نادي نيوكاسل يونايتد الأنجليزي في الرابع من أغسطس المقبل على ملعب سانت جيمس بارك .