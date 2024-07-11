الزمالك يحسم مصير المحترفين الأجانب الموسم المقبل

مع اقتراب نهاية الموسم الكروي 2023-2024، حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير الأجانب مع الفريق الأول للكرة.

وقررت إدارة الزمالك، ترك القرار النهائي بشأن استمرارهم من عدمه سيتخذه المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وأوضحت التقارير بأن الأمر مرهون بشأن التعاقد مع صفقات جديدة في ظل انتهاء أزمة إيقاف القيد.

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ويعد اللاعب التونسي حمزة المثلوثي هو الوحيد من بين الأجانب الذي ضمن استمراره مع الفريق، بعد تألقه الفترة الأخيرة.

أصبح المثلوثي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك، ونال ثقة جوميز المدير الفني.

وأشارت التقارير بأن الثلاثي الأجنبي الآخر سيف الجزيري وموتيابا وإبراهيما نداي، فإن مصيرهم سيتحدد خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار جوميز.

ومن المتوقع أن يرحل الثلاثي أو أحدهم في حال توافر بدائل أفضل، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

في سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.