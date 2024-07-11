أول رد فعل من شوبير بعد قرار الشركة المتحدة إنهاء التعاقد معه

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار الشركة المتحدة بإلغاء التعاقد معه، اليوم الخميس، ووقف برنامجه عبر قنوات أون تايم سبورت.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارَا بوقف برنامج الإعلامي أحمد شوبير الذي يقدمه عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكشف مصدر مقرب من أحمد شوبير أنه حتى الآن لم يعلق على قرار الشركة المتحدة بإنهاء التعاقد معه، ورفض أيضًا الرد على الاتصالات من بعض وسائل الإعلام للحصول على تصريح منه.

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وكشف المصدر أن أحمد شوبير قرر السفر إلى الساحل الشمالي اليوم لقضاء عدة أيام هناك في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وكانت قد جاهلت الصفحة الخاصة بالإعلامي أحمد شوبير على مواقع التواصل الإجتماعي التعليق على قرار الشركة المتحدة بوقف البرنامج الخاص به.

وواصلت الصفحة نشر الأخبار الرياضية وكان أخر ما تعليق للصفحة بعد قرار الشركة المتحدة هو :” الزمالك يواجه الفائز من الشرطة الكيني والبن الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية”

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت هجومًا حادًا على الإعلامي أحمد شوبير، وذلك لاتهامه في إيذاء أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية السبت الماضي بعد دخوله في أزمة قلبية.