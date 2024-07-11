إيشو وشلبي يقودان تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية استاد الكلية الحربية.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم “إيشو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله “نيمار” ومحمد أشرف “روقا” ومحمد السيد وعمار ياسر و ترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.