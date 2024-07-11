الاتحاد السعودي يوجه صدمة قوية لـ النصر ويضم 3 صفقات نارية

وجه نادي الاتحاد السعودي صدمة قوية إلى نظيره النصر، حيث اقترب من الإعلان عن التعاقد مع 3 صفقات نارية.

وأكدت صحيفة اليوم أن نادي الاتحاد السعودي يستعد للإعلان عن 3 صفقات دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأشارت إلى أن الاتحاد السعودي سوف يتعاقد مع كل من موسى ديابي من أستون فيلا الإنجليزي.

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كما أن اتحاد جدة سوف يتعاقد مع نبيل فقير قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، بالإضافة إلى توقيعه مع حسام عوار من روما الإيطالي.

نادي النصر كان من المتوقع أن يضم موسى ديابي من أستون فيلا الإنجليزي، ولكن التقرير الأخير يؤكد اقترابه من العميد.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة كان قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.