حقيقة اعتزال شيكابالا بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد مؤخرًا عن اعتزال نجم الزمالك محمود عبدالرازق “شيكابالا” بسبب إصابته في العضلة الضامة.

ونفت التقارير تلك الأنباء حيث أكدت مصادر أن شيكابالا في المرحلة الأخيرة من التأهيل من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وأوضح المصادر أن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز يرفض الاستعجال في عودة شيكابالا للتدريبات الجماعية، وذلك لضمان سلامة اللاعب ومنع تعرضه لمضاعفات جديدة.

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ومن المنتظر أن يعود شيكابالا خلال الأيام القادمة للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، في لقاء الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ملعب الكلية الحربية في التاسعة مساء اليوم.

وفي سياق أخر أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت اليوم، مواجهة صعبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث سيواجه الفائز من لقاء البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 للبطولة.

يخوض الزمالك مشواره في النسخة الحالية من الكونفدرالية بصفته حامل اللقب، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.