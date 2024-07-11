تغيير في الخطة.. الكشف عن مفاجأة مدرب بيراميدز في مباراة الاهلي

يجهز الكرواتي كرونوسلات يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مفاجأة في خاصة لمواجهة الاهلي، في الدوري المصري الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب الكرواتي استقر على تغيير خطة الفريق في مواجهة الاهلي المقررة غدًا الجمعة في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي،

وقرر المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش خوض اللقاء بخطة 4-3-3، وذلك على عكس خطة اللعب المعتادة للفريق والتي تعتمد على 4-2-3-1.

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ويدرس مدرب السماوي لاعتماد على ثلاثي في وسط الملعب لمواجهة الاهلي، بهدف إغلاق المساحات أمام لاعبي المارد الأحمر .

ويهدف بفكرته السيطرة على وسط الملعب من أجل زيادة نسبة استحواذ الفريق على الكرة في المباراة.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الاهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادمة، بدلًا من السابعة مساءً، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد انطلاق المباريات.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الأحمر من 23 مباراة، فيما يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق السماوي من 27 مباراة.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد أحرزهما عمرو السولية ووسام أبوعلي.

وواصل المارد الأحمر تحقيق سلسلة الفوز دون الهزيمة، حيث وصل إلى الفوز رقم 12 على التوالي؛ وذلك عقب الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.