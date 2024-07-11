المتحدة تكشف سر إنهاء التعاقد مع شوبير.. وتعلن عن بديله في برنامج أون

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، فى قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف أم، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً، وتوقف حلقات أحمد شوبير فى برنامج (ملعب أون تايم)، الذى سيستمر مع سيف زاهر.

وقالت المتحدة فى بيانها "إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى فى قطاع الإعلام الرياضى تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصرى في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.