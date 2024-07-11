رابطة الفورميلا وان تعلن أجندة سباقات السرعة لموسم 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة سباقات الفورميلا وان الدولية FIA جدول سباقات السرعة التي سترافق بعض سباقات بطولة العالم للفورميلا وان في موسم 2025 .

وتعد سباقات السرعة هي احد السباقات المستحدثة في عالم الفورميلا حيث تجرى في اليوم الذي يسبق السباق الرئيسي و تتضمن عدد لفات اقل من السباق الرئيسي على مسافة 100 كم فقط وستقام ستة سباقات سرعة في موسم 2025 .

وقالت منظمة سباقات الفورميلا وان ان السباقات الست في الموسم المقبل ستضمن سباق سبا في بلجيكا بدلا من سباق سبيلبيرج في النمسا إلى جانب سباقات الصين وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية و والبرازيل و قطر و اوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت حلبة سبا تستضيف سباق من سباقات السرعة في موسم 2023 الا انها ابعدت عن سباقات السرعة عام 2024 إلى حانب خلية أذربيجان في العاصمة باكو بعد عودة سباق السرعة إلى سباقي الصين وميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون سباق جائزة ساو باولو في البرازيل حاضرا في موسم 2025 بعد بعض الشائعات حول استبعاده من الأجندة إلى جانب استمرار سباقي قطر وميامي الذين استضافا سباق السرعة لأول مرة عام 2023 بعد زيادة عدد سباقات السرعة من ثلاث سباقات إلى ستة سباقات .