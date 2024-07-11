الأهلي يختتم مرانه الرئيسي استعدادًا لملاقة بيراميدز غد الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏



عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على ‏استاد القاهرة‎.‎