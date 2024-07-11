الأهلي يختتم مرانه الرئيسي استعدادًا لملاقة بيراميدز غد الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.