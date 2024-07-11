تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة الغد المرتقبة أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيريا ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، في تمام التاسعة من مساء غد الجمعة مواجهة الأهلي وبيراميدز ، التي تقام لحساب مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي– محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي.

الهجوم: فخري لاكاي- فيستون مايلي- مصطفى فتحي.

على صيد آخر، أسفرت قرعة الدور التمهدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أجريت ظهر اليوم الخميس عن مواجهة بيراميدز لفريق JKU بطل زنزبار.

ومن المنتظر أن يلاقي بيراميدز الفريق الفائز من مباراة عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي وذلك حال تأهله للدور التمهيدي الثاني.