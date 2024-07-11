دقيقة حداد ولافتة أحمد رفعت قبل انطلاق مباراة المقاولون مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - حرص نادي العرب على وضع لافتة خاصة تحمل صورة اللاعب الراحل أحمد رفعت قبل انطلاق مباراة الفريق أمام مودرن سبورت التي تقام الآن على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



وحمل الجهاز الفني واللاعبين صورة الراحل وحرصوا على ارتداء شارات سوداء حدادا على فقيد الكرة المصرية وبدأت المباراة بدقيقة حداد على روح الفقيد.

يستعد فريق المقاولون العرب لاستقبال ضيفه مودرن سبورت في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يهدد ذئاب الجبل هذا الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة حصدها من 27 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 8، بينما تعرض للهزيمة في 15 لقاء.

على الجانب الآخر يدخل مودرن سبورت المباراة منتشيًا بالنتائج المميزة التي حققها في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة حصدها من 28 مباراة.