تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في مواجهة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على ‏استاد القاهرة‎.‎





ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، كريم فؤاد.

الوسط : أكرم توفيق ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور

الهجوم : حسين الشحات ، رضا سليم ، وسام أبو علي

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اختتم مرانه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.‏