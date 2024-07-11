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تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في مواجهة الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على ‏استاد القاهرة‎.‎
 


ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، كريم فؤاد.
الوسط : أكرم توفيق ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور
الهجوم : حسين الشحات ، رضا سليم ، وسام أبو علي

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اختتم مرانه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏
وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.‏

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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