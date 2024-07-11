تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في مواجهة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.
ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، كريم فؤاد.
الوسط : أكرم توفيق ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور
الهجوم : حسين الشحات ، رضا سليم ، وسام أبو علي
كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اختتم مرانه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.