جنة عليوة تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة الاصطدام بها من شهد سعيد

ياسر رشاد - القاهرة - علقت جنة عليوة، لاعب منتخب مصر للدراجات، على مشاركتها في الأولمبياد الصيفية باريس 2024 من عدمه، وتفاصيل الواقعة من شهد سعيد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،:" السباق عبارة عن تنافس ذهاب وإياب بحوالي 30 متسابقا، وسبق منهم 5 بفرق وقت عن المجموعة التالية".



وأضاف: "طول السبق شهد سعيد لا تسير خلف أحد غيري، ماشيه خلفي تحديدًا، وتعمدت اصطدامي بعد الدوران، وكانت تسبني بشتائم غير طبيعية، ولم تكن تتحلى بأخلاق لاعبة أولمبية".



وتابعت: "كانت مشحونة ضدي بسبب فوزي في السباق في اليوم السابق، وتعمدت اصطدامي مرتين ولم أسقط، وكانت تسير خلفي حسب الأوردر الذي تلقته من المدرب الخاص بها، وفضلت ماشية خلفي حتي تمكنت من اصطدامي من الخلف واختلت توازن العجلة الخاصة بي، وسقطت أرضًا".



وواصلت:" كانت تتلفظ ضدي بألفاظ خارجة، وكان من الواضح أن تلك الواقعة كانت بناءً على تعليمات من مدربها، وشهد لم يسبق لها أن فازت بأي سباق محلي من الأساس.. لا أقصد التقليل منها، لكن هذا هو مستواها الرياضي، وأن استعدت ذاكرتي، لكنني لست جاهزة بعد بنسبة 100% لركوب الدراجات".

فيديو الاصطدام..