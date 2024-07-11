القوة الضاربة ..قائمة بيراميدز لمواجهة الاهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة المستدعاة لمواجهة الاهلي في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الاهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادمة، بدلًا من السابعة مساءً، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد انطلاق المباريات.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الأحمر من 23 مباراة، فيما يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق السماوي من 27 مباراة.

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وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد أحرزهما عمرو السولية ووسام أبوعلي.

وواصل المارد الأحمر تحقيق سلسلة الفوز دون الهزيمة، حيث وصل إلى الفوز رقم 12 على التوالي؛ وذلك عقب الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أسامة جلال – كريم حافظ – محمد الشيبي – أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمود دونجا – بلاتي توريه – محمود زلاكة – محمد رضا بوبو – يوسف أسامة – وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – فخري لاكاي – مروان حمدي