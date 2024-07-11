برأسية أوباما.. الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا أمام طلائع الجيش

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف على نظيره طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف لقاء الزمالك ونظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، ملعب استاد الكلية الحربية.

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وسجل يوسف إبراهيم أوباما هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 43 من رأسية متقنة سكنت شباك طلائع الجيش من كرة أرسلها عبد الله السعيد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحتى الآن وبهذه النتيجة القائمة بينهما، يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.