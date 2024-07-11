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برأسية أوباما.. الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا أمام طلائع الجيش

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يوسف أوباما - الزمالك

يوسف أوباما - الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف على نظيره طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من بطولة الممتاز.

ويستضيف لقاء الزمالك ونظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، ملعب استاد الكلية الحربية.

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وسجل يوسف إبراهيم أوباما هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 43 من رأسية متقنة سكنت شباك طلائع الجيش من كرة أرسلها عبد الله السعيد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحتى الآن وبهذه النتيجة القائمة بينهما، يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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