كارفخال يضغط على رودري للانتقال إلى ريال مدريد

أكد داني كارفاخال، نجم ريال مدريد أنه يقوم بالضغط على رودري لاعب مانشستر سيتي، من أجل الانتقال إلى صفوف الملكي.

وأشار الإسباني كارفخال، أنه طلب من مواطنه رودري مغادرة فريق مانشستر والتوقيع لريال مدريد، مؤكدًا أنه يكرر طلبه كل يوم.

وقال كارفخال في تصريحات صحفية: “أطلب من رودري أن يأتي إلى مدريد لأننا بحاجة إليه، أخبرني أن لديه عقدًا مستمر في الوقت الحالي، لكنه سيكون مثاليًا بالنسبة لنا”.

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ويتواجد الثنائي كارفخال ورودري مع منتخب إسبانيا في الوقت الحالي للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا”يورو 2024″، المقامة في ألمانيا.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور نهائي كأس أمم أوروبا لمواجهة إنجلترا، يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.