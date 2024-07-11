9 غيابات.. قائمة الاهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

شهدت قائمة الأهلي غياب العديد من اللاعبين البارزين، أبرزهم:

محمود كهربا – بيرسي تاو -محمود متولي – عمرو السولية- كريستو – حمزة علاء -كريم الدبيس -أحمد نبيل “كوكا” -مصطفى مخلوف

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يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

تقام المباراة بين الاهلي وبيراميدز يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة بيراميدز:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير،محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

خط الوسط: اكرم توفيق ، حسين الشحات، امام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي افشة، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، طاهر مروان عطية، رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.