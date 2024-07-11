يورجن كلوب يحسم أمره من تدريب منتخب أمريكا

كشفت تقارير صحفية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، قد حسم أمره من تولي تدريب منتخب أمريكا قبل مونديال 2026.

وكانت قد أشارت بعض التقارير، أن يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، قد تلقى عرضًا لتدريب منتخب أمريكا قبل مونديال 2026.

وأكدت التقارير، أن يورجن كلوب رفض العرض المقدم إليه من قبل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، لتولي منصب المدير الفني لدى المنتخب الوطني لديهم.

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وتابعت التقارير أن كلوب سيأخذ قسطًا من الراحة في الفترة المقبلة بعيدًا عن عالم كرة القدم، وهو الأمر الذي أكده المدرب في وقت سابق قبل الرحيل عن ليفربول.

وكان قد أقال الاتحاد الأمريكي بيرهالتر من منصبه كمدرب للمنتخب بعد الأداء السلبي في منافسات كوبا أمريكا 2024.

وكان قد ذكر من قبل يورجن كلوب إنه قرر الرحيل عن ليفربول من أجل أن يأخذ استراحة من التدريب.