"خيار وطماطم".. فيديو مثير للجدل لأحمد شوبير على الهواء مع إبراهيم فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحلقة سابقة للإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق خلال حديثه عن تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وظهر شوبير خلال الفيديو وهو يشرح للمشاهدين في برنامجه على قناة "مودرن سبورت" طريقة عمل السلطة الخضراء.

وكانت الشركة المتحدة لخدمات الإعلام أعلنت صباح اليوم الخميس إيقاف برنامج "مع شوبير" في بيان رسمي جاء كالتالي:

"قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.

وقالت الشركة، في بيان، "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأضاف البيان :"أكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة و يتوخى الصدق".

وأتم :"تؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها".