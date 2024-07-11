"ملحقش يفرح وكانت سنده".. تفاصيل علاقة أحمد رفعت وخطيبته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يتساءل متابعي ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عن قصة النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر بخطيبته "ميار محمد".

وتوفي أحمد رفعت يوم السبت الماضي عن عمر يناهز الـ31 عاماً بعد تدهور حالته الصحية عقب تعافيه مؤخراً من الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي.

ولم يتحدث الراحل أحمد رفعت كثيراً عن خطيبته، حتى أنه لم يعلن عن خطوبتهم من قبل، ولكنه اكتفي فقط بنشر صور تجمعه بها.

وخلال جنازة أحمد رفعت، قالت عمة اللاعب وهي تبكي على رحيله:" ملحقتش تفرح وتخطب يا حبيبي".

كما قال خال أحمد رفعت في تصريحات سابقة "لمصراوي" إن ابن شقيقته أكبر أخواته ورفض الزواج قبل أن يطمئن على أشقائه.

وفي آخر ظهور إعلامي مع إبراهيم فايق، قال "رفعت"، إن خطيبته ساندته خلال فترة أزمته التي تعرض لها.

وفي تصريحات سابقة، قالت خطيبته، إن أحمد رفعت أصيب بفيروس كورونا مرتين، أولهما، من عامين، والثانية قبل تعرضه للأزمة بفترة وكان حريضًا على العودة إلى الملعب في أقرب فرصة، وذلك بالانتظام على أدوية كورونا.

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