"إحداهما وصلت إلى الاشتباك بالأيدي".. أبرز أزمات أحمد شوبير على الشاشة قبل إيقافه (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت الشركة المتحدة اليوم الخميس، إيقاف الإعلامي أحمد شوبير من الظهور على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، وإنهاء التعاقد معه.

وذكرت الشركة المتحدة أن قرار إيقاف أحمد شوبير من تقديم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس"، جاء بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة، مؤكدة أنه أمر غير مقبول.

ويرصد موقع الخليج 365 في السطور التالية، أبرز أزمات الإعلامي أحمد شوبير على الشاشة، قبل إيقافه من قبل الشركة المتحدة.

شوبير وأحمد الطيب "اشتباكات بالأيدي"

وكانت أبرز لقطات شوبير على الشاشة، هى المشاجرة التي نشبت بينه وبين المعلق الرياضى أحمد الطيب، خلال ظهورهما معاً في عام 2016، في برنامج "العاشرة مساءً الذي كان يقدمه الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عبر قناة "دريم".

وقام الثنائي في ذلك الوقت بالدخول معاً في مشاجرة بالأيدي على الهواء، على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، بجانب قيام شوبير برش الطيب بكوب من الماء، على الهواء مباشرة.

أحمد شوبير ومرتضى منصور وخلافات على الهواء

وفي عام 2009 دخل شوبير، الذي كان يشغل منصب مستشار الاتحاد المصري في ذلك الوقت، في مشادة قوية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، حيث كان مرتضى منصور ضيفاً في برنامج "كورة إف إم" على إذاعة الشباب والرياضة، قبل أن يدخل شوبير في مداخلة هاتفية خلال البرنامج، وقال خلالها مرتضى منصور أن شوبير يعمل على تشويه صورته انحيازاً لممدوح عباس، ليبدأ الثنائي في الدخول في تبادل الاتهامات، قبل أن تنتهي المداخلة بقول شوبير لمرتضى "إمشي إمشي".

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