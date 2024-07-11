مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء غد بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي، كما شملت؛ محمد هاني وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وكريم فؤاد ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وافشة وحسين الشحات ونيدفيد وعبدالقادر وديانج ورضا سليم وطاهر ووسام أبوعلي.

وشهدت القائمة خروج عمرو السولية وعلي معلول للإصابة وكريستو ومحمود كهربا وبيرسي تاو لإسباب فنية .