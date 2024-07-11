"إيشو" يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في التاسعة مساء الأحد بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة دورى nile.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".