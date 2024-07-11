أول تعليق من أحمد شوبير بعد قرار إقالته من قنوات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامى أحمد شوبير على قرار الشركة المتحدة بإيقافه عن العمل , مشددا على التزامه به، مشيرا إلى أنه لم يخطىء فى حق أحد، ولم يصدر منه أى تجاوز خلال مشواره المهنى.

وقال شوبير فى تصريحات لـ موقع "تليجراف مصر" إنه لن يعمل خارج مصر أو فى أى محطة بعيدا عن الشركة المتحدة والتى يكن لها كامل الاحترام والتقدير.

وكشف عن أنه طلب الرحيل عن قنوات "أون تايم سبورت" منذ شهرين، ولم يتلق ردًّا حتى الآن.

ولفت إلى أن رحيله عن قنوات "أون تايم" ليست لها علاقة بحديثه عن المتسبب فى أزمة لاعب مودرن سبورت الراحل، أحمد رفعت.

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، فى قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف أم، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً، وتوقف حلقات أحمد شوبير فى برنامج (ملعب أون تايم)، الذى سيستمر مع سيف زاهر.

وقالت المتحدة فى بيانها "إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى فى قطاع الإعلام الرياضى تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصرى في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.