رجل أمن يطلق النار على لاعب برازيلي أثناء مباراة كرة القدم.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق رجل أمن يحمل بندقية، النار “رصاصة مطاطية”، دون سابق إنذار، على أحد اللاعبين، خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وقعت هذه الحادثة الغريبة أمس الأربعاء، في مباراة جمعت نادي غريميو أنابوليس وسينترو أويستي، ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية في البرازيل.

وعقب انتهاء المباراة، سادت أجواء ارتباك بين لاعبي الفريقين، حيث وقعت مشادات كلامية بينهم على خط التماس.

وأظهر مقطع الفيديو رجل الأمن وهو يحمل بندقية، ويطلق رصاصة مطاطية، على حارس مرمى غريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه.

حارس المرمى يصرخ من الألم

وشوهد حارس المرمى المصاب وهو يصرخ من الألم ويعرج مبتعدا على المشهد.

وفي فيديو آخر، شوهد اللاعب على الأرض بينما يقوم الفريق الطبي بمعالجته، ويقدم الإسعافات الأولية للاعب المصاب، الذي لم تشكل الإصابة خطرا على حياته.

وقال نادي غريميو في بيان عقب الواقعة، إنه شهد حدثا مثيرا للاشمئزاز بعد أن أصيب حارس مرماه برصاصة (مطاطية) أطلقها عليه رجل أمن.

وأكد "أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة حتى لا تمر هذه الجريمة الإجرامية دون عقاب".

وكانت المباراة، التي جرت يوم أمس، قد انتهت بخسارة فريق غريميو أمام سينترو أويستي بهدف لهدفين.