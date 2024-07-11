الأطفال يدخنون الشيشة داخل ملعب المحلة.. ورياضة الغربية ترد

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الغضب والاستياء، عقب تداول صور لأطفال وهم يفترشون ملعب مركز شباب المحلة التابعة لمحافظة الغربية، يدخنون الشيشة، مما أثار غضب المواطنين من تلك الواقعة.

الأطفال يدخنون الشيشة داخل مركز شباب المحلة

في هذا السياق أصدرت مديرية الشباب والرياضة في الغربية، بيانًا منذ قليل، تبين بقيام أحد أعضاء مركز الشباب، بافتعال الواقعة المنوه عنها، بإدخال الشيشة وبعض الأطفال والشباب لالتقاط صورة داخل المركز بغرض تقديم صورة غير واقعية لحال المركز بغرض إثارة الرأي العام بمدينة المحلة، وقد قام مجلس الادارة باتخاذ إجراءات التحقيق معه .

وعلي الفور أمر يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بتشكيل لجنة تحقيق عاجل للوقف علي نتائج التحقيق، وسيتم تطبيق اقصي الإجراءات القانونية حيال عضو مجلس الإدارة فور انتهاء التحقيق وذلك حال ثبوت الواقعة.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورة لأطفال وهم يفترشون الأرض بملعب مركز شباب المحلة، وقيامهم بتدخين الشيشة.