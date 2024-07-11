الزمالك يضرب طلائع الجيش بثنائية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا علي نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ16 بالدوري المصري.

وفاز الزمالك بهدفين لهدف، حيث سجل يوسف أوباما نجم نادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 43، ثم سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني للزمالك في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 54 من ضربة جزاء،

وجاء هدف تقليص الفارق لصالح طلائع الجيش عن طريق النيران الصديقة، بعد ارتطام الكرة في قدم أحمد مجدي مدافع الأبيض وسكنت شباك محمد صبحي.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في جدول الدوري

تقدم فري الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

فيما توقف الطلائع عند المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.