عبدالله السعيد يضيف الهدف الثاني للزمالك امام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - سجل عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك الهدف الثاني للابيض امام طلائع الجيش في المباراة المقررة بينها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف عبدالله السعيد في الدقيقة ٥٣ مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.

وبهذا اهدف وصل السعيد إلى هدفه رقم ١٢٩ في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انتهي الشوط الاول من المباراة المقامة علي ستاد الكلية الحربية، بين فريقي الزمالك ونظيره طلائع الجيش،ووالتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ16 بالدوري المصري.

وجاء هدف التقدم للزمالك عن طريق اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة 44 من عمر الشوط الاول.

وشهد الشوط الأول عدة محاولات من كلا الفريقان، وسط تألق للحارس محمد صبحي الذي انقذ شباك الزمالك في أكثر من فرصة خطيرة للطلائع.

ويلعب الفريقان بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر و ترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

ويمثل الفريق العسكري في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، محمد سمير، أحمد زولا.

خط الوسط: محمد هاني، فريد شوقي، محمد دياب، إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شعبان وأحمد الشيخ وكريم طارق والسيد أبو أمنه وعمر السعيد ويسري وحيد ومصطفى الخواجة وعلي حمدي وعمرو طارق.