تفاصيل المعسكر التحضيري لاتحاد جدة للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد بعثة فريق اتحاد جدة للسفر ظهر غدا الجمعة، إلى إسبانيا من أجل بدء معسكر إعدادي تحضيرًا للموسم الجديد بعد نهاية إجازة اللاعبين، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ويسعى مسؤولو نادي الاتحاد لحسم الصفقات الجديدة قبل بداية الموسم الجديد، فيما تأمل إدارة النادي ضبط قائمة الفريق وملف المدرب سريعًا من أجل إعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب المحلية من جديد

وسينطلق معسكر النمور على ثلاث مراحل، الأولى في إسبانيا من 12 حتى 26 يوليو الجاري، والثانية في البرتغال من 27 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل، وأخيرًا يتجه نحو إيطاليا من أجل مواجهة إنتر ميلان تجريبيًّا 7 أغسطس المقبل على ملعب يو باور.

ويخوض الاتحاد لقاء تجريبيًّا أمام إشبيلية الإسباني 26 يوليو الجاري، ثم يواجه ريال بيتيس الإسباني 3 أغسطس المقبل.

وتعمل إدارة كرة القدم على توفير مباريات تجريبية إضافية على الثلاث السابقة، من أجل إعداد الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.