الزمالك يفوز بهدفين على طلائع الجيش في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز أمام نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

افتتح التهديف، يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 43 من صناعة عبدالله السعيد برأسية متقنة في شباك طلائع الجيش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل.

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وفي الشوط الثاني، أحرز عبد الله السعيد هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، فيما سجل أحمد مجدي لاعب القلعة البيضاء هدف طلائع الجيش الوحيد في اللقاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر.