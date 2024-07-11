الاهلي يعلن تفاصيل إصابة عمرو السولية قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري

تعرض لاعب وسط النادي الاهلي، عمرو السولية، لانتكاسة خلال مران الفريق مساء اليوم، استعدادًا لمباراة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن السولية اشتكى من آلام في عضلة السمانة، ما دفع الجهاز الفني إلى إخراجه من المران خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأشار جاب الله إلى أن السولية سيخضع لفحوصات دقيقة لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكنه أكد أنه سيكون خارج حسابات مباراة بيراميدز، المقررة غدًا الجمعة في التاسعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي.

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يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

تقام المباراة بين الاهلي وبيراميدز يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة بيراميدز:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير،محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

خط الوسط: اكرم توفيق ، حسين الشحات، امام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي افشة، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، طاهر مروان عطية، رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.