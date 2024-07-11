جوميز يعلق على رحيل نداي وعدم نشر قائمة الزمالك وإصابة شيكابالا

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للنادي الزمالك، عن التغييرات في تشكيلة الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: “الفريق لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ولم نظهر بالشكل المطلوب، والنتيجة لم تكن عادلة ولكن هذه هي كرة القدم، ومن الممكن أن تتفوق حتى إذا لم تكن تستحق”.

وتحدث عن أداء محمد عاطف:”يجب أن نصبر على محمد عاطف لأنه ليس ظهير أيسر ويلعب في هذا المركز بسبب النقص العددي في هذه الجبهة”.

اقرأ ايضا..خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلة جزاء الزمالك ضد طلائع الجيش

وواصل:”محمد عاطف لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور وظهر بشكل جيد”.

وبخصوص موقف إبراهيما نداي: “الان هو لاعب ضمن الفريق، وإذا كانت لديه أي مشكلة قانونية سنناقشها معه، وفي حال رحيله فالزمالك يمتلك العديد من اللاعبين”.

وبخصوص عدم نشر قائمة الفريق قبل المباراة:”لماذا ننشر القائمة من الأساس، وإذا كان لدي لاعب سيغيب عن المباراة لماذا أخطر الجميع بذلك، سنُغلق على الفريق خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيكون أفضل للنادي في المستقبل”.

وقال عن إصابة شيكابالا: “شيكابالا تعرض لإصابة قوية تسببت في تأخر عودته للفريق، لأنه سدد الهواء بدلاً من الكرة، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه، ونتمنى أن نراه في الملعب خلال أقرب وقت ممكن”.

فاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.