"بدأت في الفيوم".. من هي شهد سعيد لاعبة الدراجات؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار قرار الاتحاد المصري للدراجات، بمشاركة اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 لتمثيل مصر، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من إيقافها في وقت سابق لمدة عام من قبل الاتحاد.

وكان الاتحاد المصري للدراجات أعلن في وقت سابق، إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام، بسبب تسببها في أبريل الماضي في إصابة اللاعبة جنة عليوة خلال بطولة الجمهورية للدراجات، لمنعها من الحصول على المركز الثالث وانتزاع الميدالية البرونزية، من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق الواقعة.

من هي شهد سعيد؟

تبلغ شهد سعيد من العمر 22 عاماً، كونها من مواليد عام 2002.

وبدأت شهد مسيرتها الرياضية من نادي الفيوم، ومنه انتقلت إلى نادي 6 أكتوبر، قبل أن تنتقل إلى نادي مؤسسة السويس.

وشاركت رفقة منتخب مصر تحت 18 سنة، وشاركت رفقة الفراعنة في بطولة أفريقيا للدراجات عام 2023، ونجحت في الحصول على 3 مراكز متقدمة بالبطولة.

ونجحت شهد في تحقيق رقماً عربياً مميزاً رفقة منتخب مصر، بعد أن تمكنت من حصد المركز الأول في أربع مناسبات متتالية.

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