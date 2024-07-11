صدمة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر صدمة كبيرة عقب إصابة قائد الأحمر قبل المواجهة المنتظرة التي ستجمعه بنظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتعرض عمرو السولية لإصابة خلال مشاركته في مران الأحمر الختامي اليوم الخميس استعداداً لموقعة بيراميدز.

وشهدت القائمة الأساسية للمارد الأحمر خروج السولية وعلي معلول للإصابة، إلى جانب استبعاد كريستو، محمود كهربا، بيرسي تاو لأسباب فنية.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 14 من عمر الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.