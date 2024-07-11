"يقترب من المربع الذهبي".. الزمالك يواصل انتصاراته في الدوري بالفوز على طلائع الجيش بثنائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي الفارس الأبيض في اللقاء كلا من، يوسف أوباما في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة، من ركلة جزاء.

وأحرز هدف طلائع الجيش الوحيد في اللقاء اللاعب كريم طارق، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 44 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري من 25 مباراة خاضهم بالمسابقة، ليقترب من صاحب المركز الرابع فريق مودرن فيوتشر صاحب الـ 47 نقطة من 29 مباراة.

وتوقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة رقم 35 في المركز الـ11 بجدول الترتيب من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة.